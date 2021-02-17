Павлодарцы включились в поиск родственников красноармейца из СКО

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В России нашли медаль участника ВОВ из Северо-Казахстанской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Смоленской области «чёрными копателями» была обнаружена медаль «За Отвагу» №112801, которую они сдали в Смоленский краеведческий музей. Чтобы найти родных бойца, они обратились в Павлодарский поисково-исследовательский отряд «Майдан Жолы», - сообщил командир отряда Александр Шитов.

По его словам, поисковики Смоленска и Калуги установили имя погибшего фронтовика. Им оказался Салим Аршинбаев. В найденном поисковиками наградном документе есть информация о том, что он родился в 1912 году, а на службу поступил в 1942 году. Призван на фронт он был Кзылтуским районным военным комиссариатом Кзылтуского района Северо-Казахстанской области Казахской ССР.

«Воинское звание: красноармеец. Воинская часть: 1043 ап 306 сд КалФ, - сообщил А. Шитов. - Даты подвига: 22.11.1942. Наименование награды: Медаль «За отвагу».

Как оказалось, к этой медали он был представлен приказом № 1 своего подразделения от 13 декабря 1942. Приказ был издан в 1043-м артиллерийском полку 306-й стрелковой дивизии Калининского фронта.

«Если Аршинбаев Салим приходится вам родственником или вы можете помочь в поиске, просим написать в личные сообщения +7 777-461-7378», - добавил командир павлодарского отряда поискового «Майдан Жолы» Александр Шитов.