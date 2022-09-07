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    22:07, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Игры в боулинг и шашки, где фигурами будут арбузы, устроят на фестивале 10 сентября в Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По данным управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, место выбрали в селе Шарбакты района Аккулы.

    Местные бахчеводы привезут на фестиваль разные сорта полосатого растения. Гости смогут продегустировать и купить арбузы, поучаствовать в конкурсе на поедание плода. Также посетителям обещают угощения и плов.
    На фестивале устроят концерт, состязания по национальным видам спорта – байге и борьбе.
    Павлодарцев могут бесплатно довезти до фестиваля. Выезд – в 9:00 от Дома дружбы. Но нужно оставить заявку: 8-705-162-00-44, 8-705-343-63-15.





    Фото: pavlodarnews.kz

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