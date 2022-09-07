Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Игры в боулинг и шашки, где фигурами будут арбузы, устроят на фестивале 10 сентября в Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По данным управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, место выбрали в селе Шарбакты района Аккулы.

Местные бахчеводы привезут на фестиваль разные сорта полосатого растения. Гости смогут продегустировать и купить арбузы, поучаствовать в конкурсе на поедание плода. Также посетителям обещают угощения и плов.На фестивале устроят концерт, состязания по национальным видам спорта – байге и борьбе.Павлодарцев могут бесплатно довезти до фестиваля. Выезд – в 9:00 от Дома дружбы. Но нужно оставить заявку: 8-705-162-00-44, 8-705-343-63-15.

















Фото: pavlodarnews.kz