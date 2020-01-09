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Павлодарцы смогут подарить именное дерево к 300-летию города

9 Января 2020 12:36
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Павлодарцы смогут подарить именное дерево к 300-летию города

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – К юбилею Павлодара объявлена акция «Подари дерево городу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

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На совещании по благоустройству областного центра рассказали, что подарить дерево Павлодару, который в этом году отмечает 300-летие, сможет каждый. Глава региона Булат Бакауов предложил сразу определиться, на каких площадках будут высаживать саженцы.

«Нужно, чтобы это делали в черте города, внутри микрорайонов, чтобы через несколько лет эта работа была видна, - заявил он. – Сегодня мы продолжаем застраивать микрорайон Сарыарка, давайте озеленять его, например. Немаловажно, чтобы люди знали, где взять саженцы. Например, в день свадьбы приедут молодожены в парк, а им там сразу предложат посадить дерево. Это и молодым память, и городу польза».

К участию в акции будут привлекать не только государственные лесопитомники, но и частные. Помочь пообещал и создатель экопоселения Юрий Гашек, который за 15 лет сумел организовать собственный питомник в 40 км от Павлодара.

«Мы готовы предоставлять саженцы бесплатно, но с одним условием – чтобы был обеспечен полив деревьев, - сказал Юрий Гашек. – В наличии у нас около 2,7 тыс. деревьев. Мы работаем с различными организациями. В прошлом году, например, мы раздали около 150 деревьев».

В рамках благоустройства в 2020 году в областном центре планируется высадить почти 4 тыс. деревьев и около 1 тыс. кустарников живой изгородью.

Фото Валерия Бугаева


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Ключевые слова: Павлодарская область, Экология, Акимат, Общество,
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