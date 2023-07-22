Павлодарцы признались в любви городу массовым забегом

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Марафон начался после разминки, передаёт В массовом старте на центральной набережной поучаствовали более двухсот человек. Организаторы спортивного забега «QalaRun» – акимат города и общественное объединение «Freedom team», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на корреспондент Pavlodarnews.kz.



Поздравил участников и пожелал им удачи аким Павлодара Ержан Иманзаипов.

«Сегодня не так важно, кто победит в марафоне «QalaRun», важнее, что столько павлодарцев пришли на набережную, объединённые любовью к родному городу», – отметил градоначальник.

Дети от шести до одиннадцати лет бежали 400 метров. Первым в самой младшей возрастной группе 6-8 лет прибежал ученик СОШ №41 Авдей Поповский.

Участники 12-17 лет пробежали 800 метров.

В забеге среди взрослых соревновались более двухсот павлодарцев.

Женщины сделали круг на дистанцию в 2,8 километра, мужчины пробежали 5,6 километра.