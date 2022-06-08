8 Июня 2022 23:00

Павлодарцы помогли собрать корм для спасенных косулят

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области лесники спасли и выкармливают двух косулят. Павлодарцы помогли собрать для них корм. Специальной смеси им хватит на три месяца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Спасенные лесниками детеныши косули находятся на реабилитации в зоопарке центра активного отдыха в селе Павлодарское. По словам сотрудников, малыши крепчают.

«Они едят десять раз в день – по 120 миллилитров молочной смеси «Малютка 1» каждые три часа, также получают пробиотики «Нормобакт», – сообщили сотрудники зоопарка.

Из-за того, что детеныши косули едят много, павлодарцев просили помочь собрать корм. Один из горожан откликнулся и привез в центр 99 коробок специальной смеси.

Как сообщил руководитель Павлодарского учреждения охраны лесов и животного мира Аждар Жусупов, найденных в пойме детенышей уже осмотрел ветеринар. Проверили зубы, сердцебиение, кишечник.

«Все в норме. Через месяц сказали прийти на повторный осмотр, чтобы решить, какое им питание в дальнейшем подобрать, а пока они не могут траву есть, только на смесях. Три месяца их нужно откармливать, чтобы они окрепли, а так они уже бегают по пятам за смотрящими», – проинформировал Аждар Жусупов.

Ранее сообщалось, что двух малышей косули выкармливают павлодарские лесники. Детенышей косули они нашли в пойме Иртыша. Один был мертв, а матери поблизости не было. Рядом с малышами бегали бродячие собаки, поэтому лесники решили забрать осиротевших детенышей и выходить их.

После для найденышей выбрали имена. Самку назвали Победой, а самца – Женис.



