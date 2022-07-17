Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Павлодарцы отметили День города
17 Июля 2022 10:18

Павлодарцы отметили День города

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В честь Дня города в Павлодаре было организовано около 20 мероприятий. Празднование завершилось гала-концертом с участием известных казахстанских артистов на центральной набережной, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного акимата, звезды казахстанской эстрады подарили павлодарцам особое праздничное настроение. Хедлайнерами концерта «Павлодар – менің сүйікті қалам» стали Ерке Есмахан, Әміре, Алина Герц и группа «Формат». Также на сцене «Ertis Promenade» выступили артисты областной филармонии имени И. Байзакова и другие творческие коллективы региона.

Аким области поздравил жителей на своей странице в Instagram, пожелав им процветания и крепкого здоровья.

«В Павлодаре гармонично сплелись скорость Иртыша, мощь промышленных предприятий, темпы транспортных потоков и, конечно, сила и неравнодушие людей. Именно павлодарцы делают Павлодар таким – городом бесконечной энергии. С Днем города, павлодарцы», - написал Абылкаир Скаков.

В рамках празднования в городе прошли около 20 культурно-массовых мероприятий, спортивных состязаний и выставок.



Новости по теме
Сезон охоты на сурков продолжается в Павлодарской области
Объем услуг в области творчества, искусства и развлечений достиг рекордных 12 млрд тенге в РК
Казахстанский фильм вошел в конкурс фестиваля имени Тарковского «Зеркало»
Читайте также
Третья тройня с начала года родилась в Павлодаре
Сезон охоты на сурков продолжается в Павлодарской области
Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах РК
Поклонники из 36 стран мира купили билеты на концерт Димаша Кудайбергена
Алинур Хамзин стал лауреатом на Славянском базаре
Объем услуг в области творчества, искусства и развлечений достиг рекордных 12 млрд тенге в РК
Мужчина спас троих тонущих детей в Павлодарской области
Анимационный фильм «Базз Лайтер» не выйдет в прокат в кинотеатрах Казахстана
Популярное
1 Сильная жара ожидается в Алматы
2 Новый максимум случаев заражения КВИ за сутки выявили в России
3 Третья тройня с начала года родилась в Павлодаре
4 Лаборатория сна и лечение аутоиммунных заболеваний доступны в Президентской клинике
5 Какие специальности выбирают абитуриенты в Казахстане

Лента новостей

Архив