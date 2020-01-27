Павлодарцы массово исполнили песню Абая «Көзімнің қарасы»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - По инициативе отдела культуры и развития языков города Павлодара, в честь 175-летия со дня рождения великого казахского поэта и просветителя Абая, павлодарцы массово исполнили песню «Көзімнің қарасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Исполнили песню Абая в одном из торгово-развлекательных центров города певцы и музыканты Дворца культуры им. Естая, в том числе Алтынбек Валиев, Баурбек Бектимиров, Асем Даутова, Бахтияр Кожанов, Дина Мэлс, Айгуль Жумагулова.

Нежные звуки саксофона и фортепиано привели в восторг посетителей. Собравшиеся с энтузиазмом подхватили известную песню.

В массовом исполнении песни Абая приняли участие около 100 человек, среди них люди зрелого возраста, дети и молодежь.