Новости
Павлодарцы массово исполнили песню Абая «Көзімнің қарасы»
27 Января 2020 19:00
Поделиться:
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - По инициативе отдела культуры и развития языков города Павлодара, в честь 175-летия со дня рождения великого казахского поэта и просветителя Абая, павлодарцы массово исполнили песню «Көзімнің қарасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеВ столичном Доме дружбы обсудили творчество великого Абая Представители общественности Нур-Султана обсуждают статью Президента «Абай и Казахстан в XXI веке» Статья Президента дает новые векторы осмысления творчества Абая - Мухит Сыдыкназаров
Исполнили песню Абая в одном из торгово-развлекательных центров города певцы и музыканты Дворца культуры им. Естая, в том числе Алтынбек Валиев, Баурбек Бектимиров, Асем Даутова, Бахтияр Кожанов, Дина Мэлс, Айгуль Жумагулова.
Нежные звуки саксофона и фортепиано привели в восторг посетителей. Собравшиеся с энтузиазмом подхватили известную песню.В массовом исполнении песни Абая приняли участие около 100 человек, среди них люди зрелого возраста, дети и молодежь.Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ о праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая. 9 января 2020 года вышла в свет статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan» . 21 января в Нур-Султане стартовало празднование 175-летия великого поэта, писателя и общественного деятеля Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Ожидается, что в канун юбилея в столицу РК приедут абаеведы из Германии, Турции, Монголии, Китая, Америки и Канады, Татарстана и Азербайджана, которые изучают творчество и жизненный путь Абая.
Ключевые слова: Павлодарская область, Культура, Видео, Абай,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- В Национальной библиотеке Чехии открылся культурно-информационный центр «Абай»
- «Астана Опера» расстается с ведущим солистом Сундетом Байгожиным
- Ребёнок и мать погибли на трассе Павлодар-Кызылорда
- Пациента на руках два километра несли работники скорой помощи в Павлодарской области
- Круглый стол по статье «Абай и Казахстан в XXI веке» состоялся в столице
- Ряд проектов планирует реализовать центр Абая при Бакинском университете
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047