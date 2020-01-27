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Павлодарцы массово исполнили песню Абая «Көзімнің қарасы»

27 Января 2020 19:00
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Павлодарцы массово исполнили песню Абая «Көзімнің қарасы»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - По инициативе отдела культуры и развития языков города Павлодара, в честь 175-летия со дня рождения великого казахского поэта и просветителя Абая, павлодарцы массово исполнили песню «Көзімнің қарасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Исполнили песню Абая в одном из торгово-развлекательных центров города певцы и музыканты Дворца культуры им. Естая, в том числе Алтынбек Валиев, Баурбек Бектимиров, Асем Даутова, Бахтияр Кожанов, Дина Мэлс, Айгуль Жумагулова.

Нежные звуки саксофона и фортепиано привели в восторг посетителей. Собравшиеся с энтузиазмом подхватили известную песню.

В массовом исполнении песни Абая приняли участие около 100 человек, среди них люди зрелого возраста, дети и молодежь.

Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ о праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая. 9 января 2020 года вышла в свет статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan» . 21 января в Нур-Султане стартовало празднование 175-летия великого поэта, писателя и общественного деятеля Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Ожидается, что в канун юбилея в столицу РК приедут абаеведы из Германии, Турции, Монголии, Китая, Америки и Канады, Татарстана и Азербайджана, которые изучают творчество и жизненный путь Абая.
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Ключевые слова: Павлодарская область, Культура, Видео, Абай,
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Автор:

Антон Гагарин

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