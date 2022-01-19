Павлодарцы купили квартиру семье онкобольной женщины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – У 33-летней жительницы областного центра медики диагностировали четвертую стадию рака. Из-за болезни женщина нуждалась в помощи: ей не хватало лекарств, были долги по аренде квартиры, требовалась одежда для троих детей. На подмогу пришли местные волонтеры и городские власти. Деньги на квартиру собрали за два дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Павлодарские волонтеры объявляли сбор для жительницы областного центра Анастасии Ставковой, у которой выявили четвертую стадию рака шейки матки. Женщина воспитывает троих детей – 5, 10 и 13 лет, по хозяйству им помогает мама-пенсионерка. Однако семья проживала в съемной квартире, а из-за болезни арендаторы задолжали оплату хозяйке жилплощади.

Волонтеры рассказывали, что Анастасия десять лет стоит в очереди на жилье, и просили местные власти решить вопрос. Аким города Асаин Байханов объяснял: выделить семье квартиру вне очереди невозможно по закону. Однако обещал, что «акимат не останется в стороне», для помощи павлодарке привлекут спонсоров и меценатов.

Решить жилищный вопрос помогли павлодарцы. Для помощи тяжелобольной Анастасии волонтеры собрали четыре млн тенге, на них хотели приобрести квартиру малосемейного типа. Однако желающих поучаствовать в сборе было много, и итоговая сумма превысила 17 млн тенге.

«Решили купить семье квартиру за 17,5 млн тенге. Сняли деньги, ездили к нотариусу оформлять документы. Это трехкомнатная квартира с евроремонтом. Расположение удобное, недалеко находится школа, где дети учатся», – сообщила руководитель поискового отряда VITA Екатерина Кудрявцева.

За состоянием тяжелобольной павлодарки следит выездная служба областного хосписа, так как Анастасия отказалась от госпитализации. С врачом семья женщины может связаться по телефону в любое время. Три раза в неделю к Анастасии будет приходить соцработник, помогать с домашними делами. Для онкобольной павлодарки сформировали заявление для получения адресной соцпомощи. Документы также отправили в службу медико-социальной экспертизы, чтобы переосвидетельствовать группу инвалидности со второй на первую.