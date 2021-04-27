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Павлодарцы ищут родственников найденного в РФ казахского красноармейца из ВКО

Автор:  
Антон Гагарин
27 Апреля 2021, 13:29
Павлодарцы ищут родственников найденного в РФ казахского красноармейца из ВКО

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Останки капитана Ораза Конурбаева найдены в братской могиле в Калининградской области РФ в числе 16 воинов и будут вместе со всеми перезахоронены на мемориале, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш друг Руслан Хисамов из Калининградской области поделился хорошей новостью, российские поисковики региональной общественной организации поисковиков Калининградской области «Совесть» нашли братскую могилу десятого отдельного штрафного батальона, - рассказал командир павлодарского поисково-исследовательского отряда «Майдан жолы» Александр Шитов. - Среди поднятых, - наш земляк из Казахстана капитан (красноармеец) Ораз Конурбаев».

Останки 16 погибших воинов будут перезахоронены с воинскими и духовными почестями на действующем мемориале в посёлке Переславское Зеленоградского района Калининградской области России. Там, по словам А. Шитова, увековечат их имена.

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Казахстанец Ораз Конурбаев из этой же братской могилы родился в 1923 году в селе Никольское Жарминского района Семипалатинской области Казахской ССР. Был беспартийным. На фронт его призвал Жарминский райвоенкомат. Дата его призыва в разных отличается: 1940 год, 13 сентября 1942 год и 16 декабря 1942 года. Последним местом службы казахстанского красноармейца был десятый отдельный штрафной батальон на третьем Белорусском фронте, а по специальности он был стрелком. Казахский солдат был убит в бою. Первичным захоронением (местом выбытия) была гора Гальтгарбен, район высоты 81,4, в той же Калининградской области.

«Нужно помочь найти семью нашего земляка. Просим всех неравнодушных людей подключиться к поиску семьи погибших! – сказал Александр Шитов. - Хотелось бы в канун юбилея начала Великой Отечественной войны найти родственников, и чтоб они узнали, где похоронен Ораз Конурбаев».

Контакты для связи по всем вопросам с установленными родственниками, проживающими на территории Республики Казахстан: Павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан Жолы», город Павлодар, Казахстан, alex.shitov@mail.ru, 8-777-461-73-78.

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Фото предоставлены А. Шитовым.


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