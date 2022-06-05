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    13:30, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Павлодарцы голосуют на 528 избирательных участах

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области для референдума созданы 14 территориальных избирательных комиссий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В регионе действуют 528 избирательных участков, в том числе 21 с ограниченным доступом (воинские части, больницы), сообщили в облизбиркоме. Работают 14 территориальных избирательных комиссий: 1 областная, 3 городских и 10 районных.

    «У меня сегодня на работе – дневная смена, поэтому постаралась пораньше прийти на голосование, - сказала Оксана Бабаева, пришедшая самой первой на избирательный участок № 6 в школу № 35 Павлодара. – Попозже придет моя совершеннолетняя дочь».

    Уже в 07:00 сюда зашли пять человек. Самый первый голосующий - О. Бабаева - получил памятный подарок. Приготовили сувениры и тем, кто будет голосовать впервые, достигнув 18-летия.

    «Самый пожилой избиратель на нашем участке – бабушка, которой 93 года. Она обещает прийти», - сообщила секретарь избирательного участка № 6 в школе № 35 Алуа Рахимова.


    Теги:
    Общество Павлодарская область Референдум Павлодар
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