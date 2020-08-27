Павлодарцу грозит уголовное наказание за несданное в полицию ружье

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - У молодого человека сельские полицейские нашли незарегистрированное ружьё, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» полицейскими района Аккулы у 29-летнего павлодарца изъято незарегистрированное одноствольное, гладкоствольное ружьё марки ИЖ №1214 А 16-го калибра», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По этому факту назначена экспертиза, и проводится проверка.

«Если бы владелец оружия вовремя сдал оружие в полицию, то сейчас избежал бы уголовной ответственности и получил бы денежное вознаграждение», - добавили в департаменте.

Полицейские также напомнили, что с первого июля по 31 декабря в регионе принимают незарегистрированное оружие, а после проведения экспертизы владельцу выдают денежную компенсацию.



