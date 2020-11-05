Павлодарцев с признаками коронавируса призвали не приходить в поликлиники

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарцев с признаками ОРВИ, пневмонии или коронавируса призвали не посещать поликлиники, чтобы не заразить других людей. К пациентам с подозрениями на пневмонию или коронавирус выезжают мобильные бригады, медики берут мазок для ПЦР-теста. Больного могут оставить лечиться дома или перевести в стационар, передаёт Pavlodarnews.kz.

На брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель отдела организации медпомощи управления здравоохранения Гульнар Буратаева привела статистику, по которой 30% посетителей поликлиник приходят с симптомами ОРВИ и COVID-19. Свободно перемещаться внутри здания им нельзя, пациентов сразу отправляют в фильтр-кабинет, где их осматривают врачи, измеряют температуру и берут мазок на ПЦР.

«Успех в борьбе с КВИ зависит не только от здравоохранения, но и от самого населения, его отношения к рекомендациям. Наблюдается тенденция, что человек заболел и сам идёт в поликлинику, обращается в фильтр. Человек, у которого повышенная температура, недомогание, слабость, то есть с признаками ОРВИ и ОРЗ, должен оставаться дома, – подчеркнула Гульнар Буратаева. – Нужно оповестить своего участкового врача по СМС или позвонить в call-центр поликлиники. Но приходить самому не нужно, потому что статус по ковид-инфекции ещё неизвестен. Пока человек дойдёт, проконтактирует с множеством людей, подвергнет их риску».

По словам спикера, вызов от пациентов с подозрениями на КВИ в поликлинике передают мобильным бригадам. Группы состоят из участкового терапевта и медсестры. Бригада осматривает больного и берёт мазок для ПЦР-теста. Бессимптомные могут лечиться дома, им выдают чек-листы, где нужно каждый день записывать свои температуру, частоту дыхания и пульс. Два раза в день заболевшим звонят участковые. Если появляется одышка, рвота, пульс больше ста ударов в минуту, больному рекомендуют вызывать «скорую».

«Если ОРВИ или даже положительный результат ПЦР придёт, человек не должен впадать в панику, нужно успокоиться и самоизолироваться, – отметила Гульнар Буратаева. – Всё, что пациент должен – пить чай, морсы. Если температура, принимать ибупрофен или парацетамол для снижения. Ограничить физическую активность, делать дыхательные упражнения, лежать чаще на животе и продолжить лечение своих других заболеваний. Это всё делается дистанционно».

Пациентов с симптомами, осложнениями и сопутствующими хроническими заболеваниями отправляют в стационары. В Павлодаре больных принимают в триаж-центре на улице Мира, в новой модульной инфекционной больнице и в тубдиспансере, где открыли госпиталь для людей с хроническими заболеваниями лёгких, бронхитом.

Всего в регионе коронавирус подтвердили у 4432 человек, из них 3043 – с симптомами. За последние сутки COVID-19 выявили у 50 жителей, у 16 из них не было проявлений болезни.

Ранее Павлодарская область вошла в число регионов с одним из самых быстрых ростов заболеваемости за месяц. С 9 ноября в регионе решили ввести дополнительные ограничения и усилить работу мониторинговых групп.