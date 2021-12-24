Павлодарцев призвали быть бдительнее на дорогах

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В службе 103 попросили жителей Павлодарской области быть бдительнее на дорогах, особенно в тёмное время суток, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В областной станции скорой помощи сообщают об участившихся наездах на пешеходов. В декабре в трёх городах региона уже зафиксировали 14 вызовов, когда помощь нужна была людям, попавшим под автомобиль», - сообщили в пресс-службе Павлодарской областной станции скорой помощи.

Каждый месяц станция скорой помощи в Павлодарской области обслуживает от 10 до 15 вызовов, связанных с наездом на пешехода. Даже в условиях соблюдения скорости на внутригородских дорогах пострадавшие получают переломы конечностей, черепно-мозговые травмы и травматический шок.

«Вызовы, связанные с наездом на пешехода, выполняются по первой категории срочности. Доезд на место происшествия составляет от 2 до 7 минут, - сказал замглавврача станции Ольга Вербовая. - Работники 103 обязательно проводят пострадавшим иммобилизацию, адекватное обезболивание, после чего их доставляют в больничные стационары. Иногда наши бригады, уже выполняющие вызов, останавливаются на дороге, видя подобные случаи».

В таких случаях их вызов передаётся другой бригаде скорой помощи. Каждый реанимобиль «скорой» оснащён самым передовым оборудованием, в том числе для оказания экстренной помощи после ДТП, отметила она.

В службе 103 попросили жителей Павлодарской области быть бдительнее на дорогах, особенно в тёмное время суток. Врачи рекомендуют использовать освещаемые или регулируемые пешеходные переходы.

«Кроме того, можно использовать светоотражающие повязки или другие элементы для детей, которые часто переходят проезжую часть. Всё это будет дополнительной мерой безопасности для каждого перехода», - подчеркнули медики.