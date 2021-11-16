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Павлодарцев предостерегли об опасности появления детей на льду водоёмов

16 Ноября 2021 21:45
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Павлодарцев предостерегли об опасности появления детей на льду водоёмов

АКСУ. КАЗИНФОРМ – После появления детей на льду около набережной Аксу к представителям отдела образования, школ обратился офицер ОЧС города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Офицером группы гражданской обороны отдела по чрезвычайным ситуациям города Аксу лейтенантом Байзаковым был проведён прямой эфир с представителями отдела образования и директорами школ на тему «Безопасность на льду», - проинформировали в акимате Аксу.

Спасатель выступил перед 23 должностных лицами, с которыми обсудил меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций зимой. Поводом для этой онлайн-встречи стало появление детей на льду водоёма.

«14 ноября в ходе мониторинга социальных сетей в публикации аккаунта «aksu_ermak« был установлен случай о нахождении несовершеннолетних детей на льду в районе набережной города Аксу», - отметили в администрации города.

Офицер аксуского ОЧС предложил проводить семинары, беседы, встречи за круглым столом с учителями, школьниками и родителями, а также объяснил, что следует запретить находиться детям без присмотра их законных представителей на тонком льду.


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#Павлодарская область   #Безопасность  
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Автор:

Антон Гагарин

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