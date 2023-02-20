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Павлодарца задержали за растрату имущества ТОО на более чем 10 млн тенге

Автор:  
Антон Гагарин
20 Февраля 2023, 10:33
Павлодарца задержали за растрату имущества ТОО на более чем 10 млн тенге

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Преступление мужчина совершил в 2018 году, его водворили в СИЗО Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«13 февраля в 23.00 при проведении оперативно-розыскных мероприятий павлодарскими оперативниками в столице задержан 42-летний разыскиваемый уголовный преступник. С 1 апреля по 20 июня 2018 года задержанный, будучи в должности первого заместителя генерального директора одного из ТОО Павлодара, в группе лиц с начальником цеха и с использованием своего служебного положения, растратил вверенное имущество, после чего скрылся от органов предварительного расследования», - сообщил начальник управления криминальной полиции департамента полиции Павлодарской области Балгабай Капаров.

Ущерб, причинённый задержанным, превысил 10 миллионов тенге. Мужчина водворен в следственный изолятор Астаны, отметил Б. Капаров.

С начала года за совершение различных преступлений задержано 18 уголовных преступников.


Астана   Павлодарская область   Борьба с преступностью   Павлодар  
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