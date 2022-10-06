Павлодарца задержали по подозрению в сбыте синтетических наркотиков

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарец задержан по подозрению в сбыте синтетических наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками по противодействию наркопреступности Павлодарской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле одного из гаражных кооперативов остановлена автомашина Daewoo Nexia.

«При осмотре которой под водительским сиденьем изъяты полиэтиленовые свертки с порошкообразным веществом. У водителя автомашины в ходе личного досмотра обнаружены полиэтиленовые свертки с порошкообразным веществом, а по месту его жительства – металлическая и пластмассовая чашки, в которых находились порошкообразные вещества белого и синего цвета со специфическим запахом, а также электронные весы», – сообщила старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области Сания Ахметжанова.

В полиции отметили, что согласно заключению судебно-химической экспертизы изъятые вещества являются психотропным веществом А-РVР (скорость) весом 920 граммов и психотропным веществом 4-метилметкатиноном (мефедрон) весом 556 граммов. Общий вес изъятого синтетического наркотика составил 1 кг 487 граммов.

По факту проводится досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.









Фото: polisia.kz







