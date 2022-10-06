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    12:53, 06 Октябрь 2022 | GMT +6

    Павлодарца задержали по подозрению в сбыте синтетических наркотиков

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарец задержан по подозрению в сбыте синтетических наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками по противодействию наркопреступности Павлодарской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле одного из гаражных кооперативов остановлена автомашина Daewoo Nexia.

    «При осмотре которой под водительским сиденьем изъяты полиэтиленовые свертки с порошкообразным веществом. У водителя автомашины в ходе личного досмотра обнаружены полиэтиленовые свертки с порошкообразным веществом, а по месту его жительства – металлическая и пластмассовая чашки, в которых находились порошкообразные вещества белого и синего цвета со специфическим запахом, а также электронные весы», – сообщила старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области Сания Ахметжанова.

    В полиции отметили, что согласно заключению судебно-химической экспертизы изъятые вещества являются психотропным веществом А-РVР (скорость) весом 920 граммов и психотропным веществом 4-метилметкатиноном (мефедрон) весом 556 граммов. Общий вес изъятого синтетического наркотика составил 1 кг 487 граммов.

    По факту проводится досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.




    Фото: polisia.kz




    Теги:
    Павлодарская область Борьба с наркотиками МВД РК Павлодар Закон и право
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