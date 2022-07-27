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Павлодарца убили в баянаульской зоне отдыха Жасыбай
27 Июля 2022 16:27

Павлодарца убили в баянаульской зоне отдыха Жасыбай

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Во время распития алкоголя между двумя жителя Павлодара на известном курорте возникла ссора, которая закончилась трагедией. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В зоне отдыха «Жасыбай» в селе Баянаул в ходе совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры 35-летний житель Павлодара нанес ножевое ранение 51-летнему павлодарцу, который от полученного ранения скончался на месте», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В ведомстве добавили, что по этому факту проводится досудебное расследование по статье 106 ч.3 УК Республики Казахстан «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника».
«Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания отдела полиции Баянаульского района«, - также отметили в ДП.


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