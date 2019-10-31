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Павлодарца подозревают в серии квартирных краж с подбором ключей

31 Октября 2019 17:09
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Павлодарца подозревают в серии квартирных краж с подбором ключей

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские полицейские задержали 33-летнего мужчину, который подозревается в серии квартирных краж, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Павлодарскими полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 33-летний житель области, который подозревается в совершении кражи золотых изделий на сумму один миллион тенге из квартиры 42-летней жительницы областного центра путём подбора ключа, - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области. - Мужчина подозревается в совершении ещё трёх фактов квартирных краж аналогичным способом».

По всем четырём фактам проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК – «Кража».

Мужчина водворен в изолятор временного содержания Павлодара .

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Ключевые слова: Павлодарская область, МВД РК,
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Автор:

Антон Гагарин

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