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    16:00, 26 Май 2021 | GMT +6

    Павлодарца осудили за попытку дать взятку полицейскому

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За нарушение правила дорожного движения водителя остановили сотрудники полиции, но он решил откупиться, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В апреле месяце поступило телефонное сообщение от инспектора службы батальона патрульной полиции города Павлодар о том, что павлодарец пытался дать ему незаконное денежное вознаграждение в размере двух тысяч тенге за не привлечение к административной ответственности. Было установлено, что водитель нарушил правила проезда перекрёстков или пересечение проезжей части дороги, за что и был остановлен сотрудниками полиции», - рассказал начальник управления собственной безопасности департамента полиции Павлодарской области Тулеген Алпысбаев.

    По его словам, тогда в отношении мужчины возбудили административное производство, но такой исход дела водителю не понравился, и он решил уйти от ответственности, дав полицейскому деньги.

    Проведено досудебное расследование по статье 367 УК Республики Казахстан. Мужчина судом признан виновным, назначено наказание в виде штрафа в размере, 11,25-кратном размеру взятки, в сумме 22500 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

    «С начала года сотрудниками управления собственной безопасности Павлодарской области выявлено четыре факта, когда жители пытались дать незаконные денежные средства полицейским» , - сказал Тулеген Алпысбаев.

    Теги:
    МВД РК Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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