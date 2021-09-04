Павлодарца наградили посмертно за спасение тонущего ребенка

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 3 сентября исполняющий обязанности начальника Департамента по ЧС Павлодарской области подполковник Батыркулов Мейрамбек Кажимаханович посетил семью покойного Рахимжанова Марата, который ценой своей жизни спас тонущую девочку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Instagram пресс-службу ДЧС региона.

Также присутствовали коллеги погибшего - руководство и работники ТОО «КТЖ - Грузовые перевозки» «Павлодарское отделение ГП».

Батыркулов Мейрамбек выразил соболезнования родным и близким покойного. Далее в соответствие с приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК Юрия Ильина вручил медаль «Суға батқандарды құтқарғаны үшін» семье Рахимжанова Марата.

Руководство и коллеги покойного отзывались о нем положительно, характеризовав его, как добросовестного и ответственного работника.

Напомним, 3 августа 2021 года 13 часов 47 минут поступило сообщение от общественного спасателя «Теплого пляжа» о том, что за территорией пляжа утонул мужчина. Незамедлительно на место происшествия были направлены спасатели оперативно-спасательного отряда ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области».

В последующем в ходе выяснения обстоятельств было установлено, что утонувшим являлся мужчина, 1962 года рождения, Рахимжанов Марат Сунгатович. Причиной гибели явилось принятые им меры по спасению тонущей девочки, 2010 года рождения. Рискуя собственной жизнью, Рахимжанов М.С. смог оттолкнуть девочку, которая оказалась за буйками, в безопасную зону. При этом сам, к сожалению, уже не смог всплыть с глубины. В свою, очередь спасенной девочке медицинская помощь не потребовалась.

5 августа 2021 года во время проведения поисковых работ спасателями оперативно-спасательного отряда в районе автогужевого моста города Павлодар было обнаружено и извлечено тело погибшего из воды.