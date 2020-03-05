Павлодарца арестовали на пять суток за воспитание сына

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 60 павлодарских родителей привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками Баянаульского района возбуждено административное производство по статье 127 КРКоАП («Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего» - авт.) в отношении 44-летнего сельчанина, который ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по воспитанию 14-летнего сына, злоупотреблял алкогольными напитками. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за невоспитание несовершеннолетнего, судом ему наложен штраф, - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области. - Однако мужчина, пренебрегая своими обязанностями, как родитель не исправился. В связи с тем, что он в течение года не исправился после наложения административного взыскания, постановлением Баянаульского районного суда вынесено решение в виде административного ареста сроком на пять суток».

Полицейские при проверке несовершеннолетнего, состоящего на контроле полиции, у него дома установили, что мальчик одет не по сезону.

«В комнате отсутствуют элементарные средства быта: стол, стул и кровать. При этом несовершеннолетний выглядит неопрятно, постоянно грязный и голодный, - добавили в региональном департаменте полиции. - Со слов соседей, мать воспитанием ребёнка не занимается; часто видят её в состоянии алкогольного опьянения. За ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего в отношении 38-летней матери возбуждено административное производство по статье 127 КРКоАП, наложен административный штраф 10 МРП».

Сотрудник ювенальной полиции южного отдела полиции Павлодара капитан Жанар Жуматаева выявила семью горожанки 1971 года рождения, не работающей, злоупотребляющей алкогольными напитками, не исполняющей обязанности по воспитанию троих несовершеннолетних детей, не создающей условия для их нормальной жизни, зачастую оставляя детей без присмотра. После выявленных нарушений Ж. Жуматаева определила несовершеннолетних в региональный центр поддержки детей».

Мама детей взята на профилактический контроль полицейских.

«Также полицейские проверили по месту жительства 411 неблагополучных семей и 109 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом контроле органов внутренних дел», - добавили в ведомстве.