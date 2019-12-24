Павлодар вошел в тройку лидеров городов Казахстана, внедряющих экологический транспорт

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В 2019 году началась мировая экспансия электробусов. Казахстан вошел в лидирующую группу по внедрению нового вида транспорта благодаря Павлодару, Актау, Алматы. Акиматы этих городов внедрили электробусы в транспортную инфраструктуру. В Актау курсируют 5 электробусов, в Павлодаре и Алматы по 10 электробусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Павлодар-онлайн.

По мнению специалистов, электробусы ежемесячно повышает эксплуатационные преимущества перед автобусами. На один километр в Казахстане он тратит 18 тенге, дизельный аналог — порядка 90–100 тенге. В среднем на 1 км пути электроавтобус затрачивает 1 кВт электроэнергии. Автобус на дизеле — 400 мл топлива. Электробусы максимально соответствуют современной модели развития урбанистической экономики: ноль вредных выбросов, низкий уровень шума и высокая адаптация под концепцию Smart City.

Напомним, в Павлодаре электробусы появились в начале июля, месяц ушел на регистрацию машин, на маршрут они вышли 1 августа. Закупленные месяц назад электробусы обслуживают городские маршруты №№10, 21 и 22. Аким города Кайрат Нукенов отметил, что электробусы должны пройти проверку морозами, если они покажут бесперебойную работу зимой, можно подумать о закупке новых единиц экологического транспорта.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, к 2025 году, по планам правительства, уровень критического износа автобусов снизится до 28% - за 5 лет казахстанские города закупят свыше 5 тысяч новых автобусов. Сформирован эффективный механизм софинансирования проектов в формате ГЧП. Средства уже предоставлены перевозчикам через АО «БРК-Лизинг» на выгодных условиях: 15% первоначального взноса, на 7 лет с процентной ставкой 7%. До 2022 года на обновление автобусного парка планируется выделить из республиканского бюджета средства в размере 128,5 млрд тг.