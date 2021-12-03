+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 4 °С
USD 435.76 EUR 493.41
RUB 5.89 CNY 68.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Павлодар, ВКО, Караганда и Акмолинская область – лучшие в «Марафоне добрых дел»

3 Декабря 2021 15:22
Поделиться:
Павлодар, ВКО, Караганда и Акмолинская область – лучшие в «Марафоне добрых дел»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития Казахстана особо отметила регионы, которые отличились и стали примером в деле поддержки инициативы Президента РК «Марафон добрых дел», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Во всех регионах страны стартовала благотворительная акция «Ел тірегі - Елбасы»
Заставляют ли казахстанцев  оформлять подписки на газеты-журналы Почему изменились пороги минимальной достаточности, ответил председатель правления ЕНПФ Проблемные вопросы переселенцев рассмотрели в Сенате

«Инициируя Марафон добрых дел, Глава государства предложил казахстанцам совместными усилиями строить сообщество, главные ценности которого – принципы щедрости, доброты и простое человеческое желание изменить жизни людей к лучшему, и эта задача была достигнута. По всей стране тысячи неравнодушных граждан и организаций приняли участие в проекте, сделав его поистине общенациональным», - сказала министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева в Павлодаре на церемонии награждения участников Марафона добрых дел и лауреатов премии «Жомарт журек».

Она сказала, что участниками Марафона стали 1 200 неправительственных и волонтёрских организаций, более 300 организаций образования, 360 коллективов и профсоюзов. Общая сумма, направленная коллективами и коммерческими организациями на благотворительность, составила более 6,2 миллиарда тенге.

«И сейчас, пользуясь трибуной, хочу особо отметить те регионы, которые отличились и стали примером для других в деле поддержки инициативы Президента. По всем показателям это: Павлодар, Восточный Казахстан, Караганда и Акмолинская область, - отметила министр. - Спасибо им за полезную работу, за поддержку неравнодушных граждан и за ответственный подход к этому большому делу!».

Вместе с тем, она напомнила слова Президента Казахстана о том, что меры поддержки волонтёрства и благотворительности со стороны государства будут продолжены. В 2021 году начата реализация Дорожной карты по поддержке волонтёрства. Результативными оказались и меры по развитию благотворительной деятельности.

«По поручению Президента нами был разработан пакет поправок в законодательство по вопросам развития волонтёрства и благотворительности, который в настоящее время находится на рассмотрении Мажилиса. Как и было запланировано в прошлом году, была активизирована работа по дальнейшей институционализации НПО, - подчеркнула глава МИОР РК. - Только на базе «Академии НПО» в этом году бесплатно прошли обучение 800 НПО. И это только начало большой и нужной работы, где, полагаю, ваши знания и опыт найдут качественно новое применение».

Аида Балаева сообщила, что независимой экспертной комиссией были отобраны новые имена и лица из более чем 100 заявок со всех регионов страны. По итогам решения онлайн-голосования и счётной комиссии определён 51 победитель в 5 номинациях.

«Но самым главным победителем всегда остаются наши добрые сердца и светлые души, ибо благотворительность – это и есть зрелость гражданского общества. Вдвойне отрадно, что люди, которые считают занятие благотворительностью смыслом своей жизни, у нас есть не только в столице и мегаполисах, но даже в отдалённых населённых пунктах, - поделилась министр. - Мы считаем, что о них надо говорить, нужно чествовать всем сердцем. Только тогда это станет новой реальностью, нормой жизни развитого и духовно самодостаточного общества».

Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Благотворительность   #Общество   #Волонтёрство   #МИОР  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
Во всех регионах страны стартовала благотворительная акция «Ел тірегі - Елбасы»
Заставляют ли казахстанцев  оформлять подписки на газеты-журналы
Почему изменились пороги минимальной достаточности, ответил председатель правления ЕНПФ
Проблемные вопросы переселенцев рассмотрели в Сенате
Популярное
1 Девушка совершила самоубийство в Алматы
2 Вор в женской одежде украл из дома алматинцев бриллианты на 4 млн тенге
3 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
4 Миллион тенге украл сторож из кабинета начальника в СКО
5 Вооруженный мужчина ворвался в магазин в Алматинской области
6 Полицейского, ехавшего по «встречке» без номеров, уволили в Алматы
Читайте также
Заставляют ли казахстанцев  оформлять подписки на газеты-журналы
Почему изменились пороги минимальной достаточности, ответил председатель правления ЕНПФ
Девушка совершила самоубийство в Алматы
Вор в женской одежде украл из дома алматинцев бриллианты на 4 млн тенге
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
Миллион тенге украл сторож из кабинета начальника в СКО
Вооруженный мужчина ворвался в магазин в Алматинской области
Полицейского, ехавшего по «встречке» без номеров, уволили в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив