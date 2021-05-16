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    19:19, 15 Май 2021 | GMT +6

    Павлодар украсят голландские и французские розы

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В городе разобьют 14 тысяч квадратных метров клумб, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время проводятся вспашка цветников, замена грунта и внесение минеральных удобрений. Далее будет производиться высадка цветов», - сообщили в акимате Павлодара.

    14 тысяч квадратных метров городских клумб украсят десять видов однолетних цветов, а также многолетние: французские и голландские розы. Работы будут проходить до середины июня, добавили в администрации города.

    «На цветочное оформление Павлодара в этом году выделены 120 миллионов тенге. Подрядной организацией выступает ОО «Аяулы-Алакан», - подчеркнули в акимате областного центра со ссылкой на отдел жилищно-коммунального города.


    Фото акимата г. Павлодар.


    Теги:
    Акимат Павлодарская область Благоустройство
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