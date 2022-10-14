14 Октября 2022, 21:14

Павлодар примет международный турнир по настольному теннису памяти Ермека Китаева

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре состоится международный турнир по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он будет посвящен памяти учителя Ермека Китаева. Ермек Капанович Китаев был учителем физической культуры в Качирской средней школе №1 и подготовил не одно поколение спортсменов, прививая им любовь к настольному теннису.

В турнире памяти Ермека Китаева примут участие 250 спортсменов из Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Узбекистана, Астаны, Алматы, Шымкента, областей Казахстана. Соревнования пройдут с 15 по 16 октября.

Фото: olympic.kz