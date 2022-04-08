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    13:41, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    Павлодар подключился к проекту для улучшения инфраструктуры

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К программе «Берекелі бастама – городская инициатива», направленной на улучшение инфраструктуры города, подключился Павлодар. Горожане на онлайн-платформе могут предложить свои инициативы и проголосовать за приоритетные предложения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В дальнейшем планируем охватить города Павлодар, Шымкент, Тараз и Сатпаев в проекте «Берекелі бастама – городская инициатива». Поэтому следующий город, который примет участие в проекте – Павлодар. С 8 апреля по 8 июня мы будем собирать предложения, затем с 11 июня начнется голосование, дальше будем заниматься отбором и реализацией приоритетных инициатив от жителей города», - сказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев.

    Голосование запускается после окончания сбора проектных предложений.

    Как отметила исполнительный директор Ассоциации урбанистов Q88 Алина Абдрахманова, Павлодар сопоставим с такими мировыми городами, как Вена, Флоренция, Новый Орлеан и имеет огромный потенциал для своего развития.

    «Нашей командой проведен анализ и были выявлены определенные конкурентные преимущества. Первое и самое значимое - это промышленный город, что обеспечивает ему определенную экономическую устойчивость. Также выявлена компактная застройка, что делает Павлодар удобным городом для жизни и чтобы его хорошо трансформировать в современный город. Город – зеленый, сильно развит человеческий капитал, есть большое культурное наследие», - добавила Алина Абдрахманова.

    Ранее сообщалось, что запущена платформа для участия граждан в улучшении инфраструктуры городов РК. От жителей городов Актау и Атырау поступило 97 предложений об улучшении инфраструктуры города.

    Теги:
    Регионы Казахстана Инфраструктурные проекты Общество Павлодарская область Благоустройство
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