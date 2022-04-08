Павлодар подключился к проекту для улучшения инфраструктуры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К программе «Берекелі бастама – городская инициатива», направленной на улучшение инфраструктуры города, подключился Павлодар. Горожане на онлайн-платформе могут предложить свои инициативы и проголосовать за приоритетные предложения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В дальнейшем планируем охватить города Павлодар, Шымкент, Тараз и Сатпаев в проекте «Берекелі бастама – городская инициатива». Поэтому следующий город, который примет участие в проекте – Павлодар. С 8 апреля по 8 июня мы будем собирать предложения, затем с 11 июня начнется голосование, дальше будем заниматься отбором и реализацией приоритетных инициатив от жителей города», - сказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев.

Голосование запускается после окончания сбора проектных предложений.

Как отметила исполнительный директор Ассоциации урбанистов Q88 Алина Абдрахманова, Павлодар сопоставим с такими мировыми городами, как Вена, Флоренция, Новый Орлеан и имеет огромный потенциал для своего развития.

«Нашей командой проведен анализ и были выявлены определенные конкурентные преимущества. Первое и самое значимое - это промышленный город, что обеспечивает ему определенную экономическую устойчивость. Также выявлена компактная застройка, что делает Павлодар удобным городом для жизни и чтобы его хорошо трансформировать в современный город. Город – зеленый, сильно развит человеческий капитал, есть большое культурное наследие», - добавила Алина Абдрахманова.

Ранее сообщалось, что запущена платформа для участия граждан в улучшении инфраструктуры городов РК. От жителей городов Актау и Атырау поступило 97 предложений об улучшении инфраструктуры города.