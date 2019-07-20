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Павлодар отмечает свой 299-й день рождения

20 Июля 2019 20:49 195
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Павлодар отмечает свой 299-й день рождения

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Насыщенной культурно-развлекательной программой отличается предъюбилейный день города в Павлодаре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С раннего утра более 20 площадок были задействованы в праздновании дня рождения города на Иртыше», - сообщила пресс-служба акимата Павлодара.

В праздничный день для горожан была организована сельскохозяйственная ярмарка. Здесь жители смогли приобрести свежую продукцию от товаропроизводителей региона по социальным ценам, добавили в администрации города.

«В этом году впервые празднование проводили не только на центральных площадках, но и в микрорайонах города, которые начали отмечать день рождения Павлодара с 17 июля», - подчеркнули в акимате областного центра.
Сегодня День города впечатлил горожан изобилием конкурсов и состязаний. А ещё в красочном флешмобе «Караван судов» выстроились порядка 30 судов, прошедших одновременно по реке Иртыш.

«Победители конкурсов на звание «Лучший двор» и «Лучший дом» получили сертификаты по 50 тысяч тенге, а призовой фонд соревнований по кросс-фиту составил три миллиона тенге», - отметили в павлодарском акимате.

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Ключевые слова: Павлодарская область,
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Автор:

Антон Гагарин

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