Павильон Казахстана открылся на Всемирной выставке EXPO-2020 Dubai

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - 1 октября 2021 года состоялась официальная церемония открытия Национального павильона Республики Казахстан на Всемирной выставке EXPO-2020 в городе Дубай (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «QazExpoCongress»».

В церемонии открытия павильона приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах Мадияр Менилбеков, президент Международного Бюро Выставок Джай-Чул Чой, генеральные комиссары стран-участницы выставки и руководство Организационного комитета EXPO-2020.

Для официальной делегации был проведен тур по павильону, который представляет собой путешествие сквозь прошлое, настоящее и будущее Казахстана, а также раскрывает тему выставки EXPO-2020 Dubai – «Объединяя умы, создавая будущее». Представители делегации остались под большим впечатлением от контентного наполнения павильона, а в частности гостей восхитили зоны Пре-Шоу, Великая Степь и Мейн Шоу.

Правитель Дубая, премьер-министр, вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум и наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум в сопровождении генерального директора EXPO-2020 Ее Превосходительства Рим аль-Хашими посетили павильон Казахстана в числе первых на EXPO-2020. Высокая делегация посетила всего четыре павильона, в том числе Национальный павильон ОАЭ, а также павильоны США и КНР.

В рамках церемонии открытия павильона посетителей угощали баурсаками и яблоками, привезенными из Казахстана.

Стоит отметить, что Национальный павильон Казахстана стал одним из наиболее посещаемых в день открытия выставки. У павильона выстроилась очередь из людей, желающих познакомиться с историей, культурой, туристическим и инвестиционным потенциалом Казахстана. Первыми посетителями павильона стали молодая семейная пара из Дубай Киара Хилдэбранд и Сами Саех. По их словам, атмосфера павильона завораживает с первой минуты и пробуждает желание посетить Казахстан и увидеть его красоты воочию.