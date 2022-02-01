Павильон Казахстана откроется на Венецианской биеннале

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась пресс-конференция, посвященная первому официальному павильону Казахстана на Венецианской биеннале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый официальный павильон на Венецианской биеннале Казахстан откроет в апреле 2022 года.

Венецианская биеннале - одна из самых престижных международных художественных выставок, которая проходит раз в два года в Венеции и собирает более 550 000 человек в год. Предстоящая 59-я Венецианская биеннале станет первой для Казахстана с собственным павильоном.

«Собственный национальный павильон на Венецианской биеннале - одно из самых долгожданных событий на казахстанской арт-сцене. Для меня большая честь выступить комиссаром первого павильона Казахстана в Венеции. Искусство - это прежде всего способ коммуникации, и через национальные павильоны в Венеции создается многоголосье: можно почувствовать дух времени, не основываясь на одной точке зрения. Я надеюсь, что павильон станет одним из многих проектов по поддержке и представлению казахстанского современного искусства как в мире, так и внутри страны», - говорит комиссар павильона Казахстана Меруерт Калиева.

На пресс-конференции были объявлены имена художников, чьи работы войдут в экспозицию павильона.

Казахстан на Венецианской биеннале представит трансдисциплинарный коллектив ORTA, чей проект основан на идеях легендарного алматинского художника Сергея Калмыкова (1891–1967).

«Пять лет назад мы столкнулись с пронзительной красотой текстов Сергея Калмыкова и заразились его гением. Основываясь на его идеях, мы экспериментировали с различными формами и концепциями в искусстве, науке, музыке, кино и философии. Один из важнейших этапов этого жизнетворческого эксперимента будет представлен в Казахстанском павильоне в апреле», - поделились основатели коллектива ORTA Александра Морозова и Рустем Бегенов.