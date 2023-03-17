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Павел Колмаков стал первым в квалификации этапа Кубка мира по фристайлу-могул

17 Марта 2023, 16:03
Павел Колмаков стал первым в квалификации этапа Кубка мира по фристайлу-могул Фото: olympic.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал этап Кубка мира по фристайлу-могул. У мужчин казахстанец Павел Колмаков преодолел квалификацию с первым результатом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

За свое выступление Павел получил от судей 79,44 балла. Его результат стал лучшим среди тех, кто начинал ЭКМ с квалификационного раунда.

Всего в финальной части соревнований выступят 16 спортсменов.

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