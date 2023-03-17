Павел Колмаков стал первым в квалификации этапа Кубка мира по фристайлу-могул

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал этап Кубка мира по фристайлу-могул. У мужчин казахстанец Павел Колмаков преодолел квалификацию с первым результатом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

За свое выступление Павел получил от судей 79,44 балла. Его результат стал лучшим среди тех, кто начинал ЭКМ с квалификационного раунда.

Всего в финальной части соревнований выступят 16 спортсменов.