+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд не смогли выйти в финал Олимпиады в могуле по итогам первой квалификации

3 Февраля 2022 18:41
Поделиться:
Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд не смогли выйти в финал Олимпиады в могуле по итогам первой квалификации

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд не смогли выйти в финал Олимпиады в могуле по итогам первой квалификации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Пекин
Казахстанские телеканалы покажут церемонию открытия XXIV Зимних Олимпийских игр Юлия Галышева сделала заявление после невыхода на квалификацию в могуле на Олимпиаде-2022 Казахстанские могулистки прокомментировали неудачный старт в квалификации на ОИ-2022

Для попадания в финал спортсменам было необходимо попасть в десятку лучших. Колмаков занял 17-е место (74.09 балла), Рейхерд стал 12-й (75.43 балла).

Казахстанские спортсмены сохраняют шансы на выход в финал, для этого им нужно будет попасть в десятку лучших по итогам второй квалификации, которая состоится 5 февраля.

Тройку лучших составили Микаэль Кингсбери из Канады (81.15 балла), Вальтер Валлберг из Швеции (79.12 балла) и Бенджамин Каве из Франции (78.40 балла).

Напомним, казахстанские спортсмены начали выступление на Олимпиаде в Пекине.

Стоит отметить , Юлия Галышева не вышла на старт соревнований в могуле на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Галышева в протоколе отметилась как «не вышла на старт» — причины этого неизвестны. Сама спортсменка обнадежила заявлением: «Я выйду на вторую квалификацию. Всё будет хорошо».

Отметим , что с первой попытки ни одна из казахстанских фристайлисток не смогла выйти в финал в могуле: Аяулым Амренова заняла 16-е место, Олеся Граур — 23-е, Юлия Галышева — не стартовала, Анастасия Городко — не финишировала. Вторая квалификация у женщин пройдет 6 февраля.


Фото: Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
Поделиться:

Автор:

Руслан Сулейменов

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Пекин
Казахстанские телеканалы покажут церемонию открытия XXIV Зимних Олимпийских игр
Юлия Галышева сделала заявление после невыхода на квалификацию в могуле на Олимпиаде-2022
Казахстанские могулистки прокомментировали неудачный старт в квалификации на ОИ-2022
Популярное
1 Как реорганизуют структуру КНБ РК
2 Президент РК подписал указ о назначении Галымжана Пирматова председателем Нацбанка
3 Назначен исполнительный секретарь партии Nur Otan
4 Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Нур-Султана
5 Правительство РК приняло постановление об изъятии из национального режима
6 Алихан Смаилов представил нового главу холдинга «Байтерек»
Читайте также
Юлия Галышева не вышла на старт соревнований в могуле на Олимпиаде-2022 в Пекине
Казахстанские спортсмены начали выступление на Олимпиаде в Пекине
Как реорганизуют структуру КНБ РК
Президент РК подписал указ о назначении Галымжана Пирматова председателем Нацбанка
Назначен исполнительный секретарь партии Nur Otan
Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Нур-Султана
Правительство РК приняло постановление об изъятии из национального режима
Алихан Смаилов представил нового главу холдинга «Байтерек»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив