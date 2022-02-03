Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд не смогли выйти в финал Олимпиады в могуле по итогам первой квалификации

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд не смогли выйти в финал Олимпиады в могуле по итогам первой квалификации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Для попадания в финал спортсменам было необходимо попасть в десятку лучших. Колмаков занял 17-е место (74.09 балла), Рейхерд стал 12-й (75.43 балла).

Казахстанские спортсмены сохраняют шансы на выход в финал, для этого им нужно будет попасть в десятку лучших по итогам второй квалификации, которая состоится 5 февраля.

Тройку лучших составили Микаэль Кингсбери из Канады (81.15 балла), Вальтер Валлберг из Швеции (79.12 балла) и Бенджамин Каве из Франции (78.40 балла).

Напомним, казахстанские спортсмены начали выступление на Олимпиаде в Пекине.

Стоит отметить , Юлия Галышева не вышла на старт соревнований в могуле на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Галышева в протоколе отметилась как «не вышла на старт» — причины этого неизвестны. Сама спортсменка обнадежила заявлением: «Я выйду на вторую квалификацию. Всё будет хорошо».

Отметим , что с первой попытки ни одна из казахстанских фристайлисток не смогла выйти в финал в могуле: Аяулым Амренова заняла 16-е место, Олеся Граур — 23-е, Юлия Галышева — не стартовала, Анастасия Городко — не финишировала. Вторая квалификация у женщин пройдет 6 февраля.



