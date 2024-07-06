Павел Дуров даст пользователям «Хомяка» возможность вывести деньги через Казахстан

Разработчик и основатель Telegram Павел Дуров заявил, что криптовалюта приложения Hamster Kombat появится на блокчейн системе The Open Network (TON), недавно представленное официально в международном финансовом центре «Астана» (МФЦА). Мы попросили председателя Казахстанской ассоциации блокчейн технологий и искусственного интеллекта Даурена Карашева пояснить, как это отразится на казахстанцах, передает корреспондент агентства Kazinform.

TON предназначен для создания высокоскоростного блокчейна с низкими комиссиями за транзакции. По словам самого Дурова, эта система гораздо быстрее и лучше справляется с нагрузками в отличие от других систем такого типа. В первую очередь она создавалась для обеспечения работы разнообразных децентрализованных приложений и сервисов.

Недавно комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) признал, что TON соответствует их нормативным стандартам.

Hamster Kombat –мини-приложение, доступное пользователям мессенджера Telegram. Оно базируется на блокчейн системе TON. В ней игрокам предлагается нажимать на экран и зарабатывать виртуальную валюту. Несложный геймплей и обещания разработчиков подарить людям возможность вывести цифровые деньги в реальный мир привлекли более 239 миллионов подписчиков. В Казахстане подобная игра вызвала небольшой ажиотаж из-за чего в Сети стали появляться видеоролики с рекламой и геймплеем приложения. В них говорилось, что монеты, которые казахстанцы зарабатывают в игре, позже можно будет обменять на криптовалюту.

Карашев пока со скепсисом относится к этому проекту. По его словам, сегодня рынок альткоинов находится в плохом состоянии, a сам Hamster Kombat и его токен HMSTR – далеко не первые представители подобной системы. Эксперт уверен, что своим успехом среди пользователей «хомяк» обязан проекту NOT, который также был кликером и распространялся на блокчейне TON. Однако в июле, во время самого листинга токена, показатели Hamster Kombat могут оказаться не такими обнадеживающими.

- В целом тренд на Tap-To-Earn (кликай чтобы заработать), начался именно с NOT, но нужно учитывать, что это был первый проект, который и задал тренд на «тапалки», а в крипте немаловажно быть первым. Тому было много подтверждений, когда некий проект врывается в рынок, получает большую рыночную капитализацию и создает новый тренд, а уже новые проекты из этой же категории выходят в разы хуже, а то и становятся «скам монетами» (мошенническими), — заявил он.

Эксперт пояснил, что в отличие от Hamster Kombat, ситуация на рынке во время листинга NOT была значительно лучше. Энтузиасты высокого оценили тогда еще уникальный и свежий продукт.

Еще одним важным моментом является слишком большой поток пользователей. Карашев отметил, что желающих заработать на «хомяке» оказалось почти в 7 раз больше, чем NOT в свое время. Может сложиться ситуация, при которой разработчикам придется наградить своими токенами только часть аудитории.

При этом регистрация Toncoina Павла Дурова в МФЦА не обязательно означает, что за ним туда обязательно попадет HMSTR.

- На сегодня нам непонятна логика отбора МФЦА проектов для торговли на лицензированных AFSA платформах. В списке много старых проектов, у которых торговые объемы крайние низкие, но в то же время есть и относительно новые проекты, которые на слуху. На основе чего проводится одобрение для нас остается тайной, — сообщил Карашев.

Председатель ассоциации блокчейна в Казахстане уверен, что на Казахстан, глобально, сам проект Hamster и даже его потенциальный листинг на лицензированных в МФЦА биржах никак не повлияет. Потому что казахстанские биржевые торговые объемы на фоне остального мира крайне маленькие. Ситуация могла бы сложиться иным образом, если бы разработчиками этого приложения были бы казахстанцы.