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    11:55, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Пациент в центре внимания: как развивается здравоохранение в Костанайской области

    На заседании акимата Костанайской области были озвучены итоги пяти месяцев 2025 года по развитию системы здравоохранения. Положительные сдвиги зафиксировали по всем ключевым направлениям – от модернизации объектов до цифровизации и решения кадрового вопроса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    как развивается здравоохранение в Костанайской области
    Фото: акимат Костанайской области

    Аким Костанайской области Кумар Аксакалов отметил – в центре внимания остается человек и его здоровье.

    – Как отметил Президент: «Система здравоохранения должна ориентироваться на пациентов, ставить во главу угла их интересы, здоровье и жизнь. Переход к такой модели возможен за счет внедрения цифровых инструментов, расширения доступа людей к квалифицированной врачебной помощи», – заявил он.

    На оказание медицинских услуг с начала года направлено 49,7 млрд тенге. Это на 11% больше, чем за 2024 года. Рост финансирования отмечается по всем направлениям: амбулаторно-поликлиническая помощь, стационарное лечение, скорая и неотложная помощь, диагностика и спецуслуги.

    – Медицинская помощь должна быть доступна всем слоям населения, вне зависимости от места проживания, возраста или социального положения, – подчеркнул Кумар Аксакалов.

    В 2024 году было построено и сдано 25 объектов. До конца текущего года планируется ввод в эксплуатацию 22 объектов первичной медико-санитарной помощи в сельской местности.

    – Для реабилитации детей с особыми потребностями в прошлом году в области открылся Центр для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Продолжается строительство поликлиники на 250 посещений в смену в городе Тобыл Костанайского района стоимостью 3,4 млрд тенге. Сейчас поликлиника размещается в приспособленных помещениях. Новое здание будет отвечать всем современным стандартам, оснащено передовым оборудованием, – сообщил аким области.

    В этом году завершится реконструкция здания поликлиники Житикаринской районной больницы стоимостью около 1 млрд тенге, капитальный ремонт здания родильного дома Аркалыкской региональной больницы – 1,2 млрд тенге.

    больницы
    Фото: акимат Костанайской области

    В конце текущего месяца будет введена поликлиника в мкр. Юбилейный города Костаная, до конца года завершится строительство поликлиники в Рудном.

    Костанайская областная больница
    Фото: акимат Костанайской области

    – Таким образом у населения появится возможность получать медицинские услуги в шаговой доступности. Хотя сейчас доступная медицина – это не обязательно жить в большом городе, чтобы получить нужное лечение, – заявил аким.

    Отдельно стоит подчеркнуть шаги в сторону цифровизации и усиления контроля. Оформление 76% рецептов через QR-код говорит о большом скачке в сторону развития этого направления. О внедрении технологий говорят и «в поле» – как отметил и.о. главного врача Костанайской областной больницы Аскар Махмутов, запущенный механизм цифровых новшеств значительно упростил работу медикам.

    Аскар Махмутов
    Фото: Костанайская областная больница

    – Это в первую очередь прозрачность для этой системы. Плюс отслеживание лекарств через маркировку позволяет контролировать цепочку поставок в режиме реального времени. В областной больнице начал работу отдел фармации, что также усиливает контрольные механизмы, – рассказал и.о. главного врача Костанайской областной больницы Аскар Махмутов.

    Параллельно решается вопрос с кадровой политикой. С начала 2025 года в регион прибыли 49 молодых врачей, 28 из них получили подъемные на общую сумму 49 млн тенге, а 9 специалистов обеспечены служебным жильем. Кумар Аксакалов, обращаясь к акимам районов подчеркнул, что кадровый вопрос должен решаться совместно. Позицию поддерживают и руководители медицинских организаций.

    – Также прозвучал важный акцент на решении кадрового вопроса. Проблема дефицита врачей в районах может быть решена только совместно с местными исполнительными органами. Это и подъемные, и жилье – без этого специалистов в регионы не привлечь, – поделился мнением Аскар Махмутов.

    Что касается снижения смертности и борьбы с неинфекционными заболеваниями, снизилось количество умерших от болезней системы кровообращения на 8%, помимо этого стабилизировались показатели по онкозаболеваниям. К слову о последнем пункте: в Костанайском онкологическом диспансере внедряются современные методы диагностики и малоинвазивные операции. В регионе продолжается программа скринингов для раннего выявления онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

    – Наша задача – не бороться с последствиями, а предупреждать болезнь. Именно поэтому профилактика, ранняя диагностика и обучение врачей новым методам – в центре внимания, – подчеркнул Кумар Аксакалов.

    Сегодня в здравоохранение области вкладываются большие средства, в том числе и в Службу поддержки пациентов внутри медицинских организаций с целью решения вопроса «здесь и сейчас». Кумар Аксакалов обратил внимание и на человеческий фактор – бережное и вежливое отношение с пациентами.

    – Большинство жалоб касаются организации приема больных, качества лечения и обследования, нарушения норм этики и деонтологии. Ко мне часто обращаются граждане, столкнувшиеся с грубым отношением или недостаточной компетентностью со стороны медперсонала. Медицинским работникам нужно соблюдать простые правила этики при общении с пациентами. Должно быть так: пришел пациент – выслушали, обследовали, помогли. То есть пациент должен быть удовлетворен, – уточнил он.

    Также аким акцентировал внимание мерах по недопущению роста основных показателей заболеваний, обеспечению необходимым оборудованием на уровне среднеобластного показателя, повышение качества медицинских услуг.

    Теги:
    Здравоохранение Костанайская область Акимат
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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