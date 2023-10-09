Пациент сообщил о бомбе с телефона лечащего врача в Караганде

В одном из медицинских учреждений Караганды произошел курьезный случай. 17-летний пациент, позвонив на канал 112, сообщил о заложенном в одном из городских зданий взрывном устройстве, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские незамедлительно произвели осмотр здания и прилегающей к нему территории. К счастью, каких-либо взрывчатых веществ не обнаружено. В ходе проверки стражи порядка установили владельца абонентского номера, с которого был совершен звонок. Ею оказалась сотрудница медицинского учреждения. Женщина пояснила, что оставила свой телефон на тумбочке в одной из палат. Этим и воспользовался несовершеннолетний телефонный террорист.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Отметим, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма – опасное преступление, посягающее на общественный порядок. И за такое деяние по статье 273 Уголовного кодекса (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет. К уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие 14 лет.

Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением.

В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.