19 Июля 2022 14:53

Патрулирование усилили на республиканских трассах в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области на трассах республиканского значения усилено патрулирование, где начали работу передвижные автокомплексы «Ekin Patrol», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках акции полицейские будут усилено патрулировать на дорогах области, проверять автотранспортные средства, в том числе пассажирский транспорт.

«Основные причины ДТП - это превышение допустимой скорости движения, нарушаются правила маневрирования, выезд на встречную полосу движения. За 6 месяцев в области совершено 110 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 27 человек, 130 травмировано», - отметил начальник управления местной полицейской службы Женис Бисембаев.

В ведомстве отмечают, что на территории области с этого года функционируют шесть специализированных мобильных аппаратно-программных комплексов панорамной видеофиксации нарушений правил дорожного движения «Ekin Patrol G2». Оборудование установлено на автомашинах патрульной полиции.

В период оперативно-профилактического мероприятия на трассах области будут работать три таких комплекса. Они фиксируют нарушения скоростного режима и автоматически передают в центр обработки нарушений отдела административной практики ДП Костанайской области.

Кроме того, мобильные патрули распознают государственные номерные знаки в транспортном потоке, проверяют их по базе данных на предмет розыска или нахождения в списке должников по административным штрафам за ранее совершенные правонарушения.

За время работы «Ekin Patrol» уже зафиксировано более 9 тыс. нарушений.