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вчера 23:14
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вчера 23:00
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Патрулирование улиц усилено в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области указом Президента с 16 января был отменен режим чрезвычайного положения. Однако увеличены и усилены наряды патрульной полиции в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.
«Увеличены и усилены наряды патрульной полиции. Также сотрудниками полиции ведется проверка арендных квартир, гостиниц, хостелов и дачных массивов. В период проведения мероприятия сотрудниками отдела полиции Хобдинского района обнаружено и изъято 2 огнестрельных оружия (1 гладкоствольное, 1 травматическое), обнаружено 14 боеприпасов», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.
Также в целях оздоровления оперативной обстановки, принятия мер по обеспечению законности, правопорядка и безопасности, а также ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, с 16 января до особого распоряжения текущего года на территории Актюбинской области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».
При проведении ОПМ особое внимание уделяется на недопущение преступлений в общественных местах, раскрытие преступлений «по горячим следам» в дежурные сутки, а также выявление незаконного ношения и хранения запрещенных предметов.
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