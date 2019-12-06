Патрулирование дорог из-за непогоды усилили в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из-за неустойчивой погоды призывают участников дорожного движения к особой бдительности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

В регионе вторую ночь подряд закрывают дороги из-за осадков и гололеда. Скользко и в Петропавловске.

«В связи с резко переменчивыми погодными условиями, создающими гололедицу и другие неприятные сюрпризы на дорогах, призываем всех к строгому соблюдению ограничений, вызванных непогодой. Выезжая в дальнюю дорогу, лучше ориентироваться на прогноз синоптиков и прислушаться с СМС-рассылкам, предупреждающим о ситуации на дорогах», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Для некоторых лихачей и пешеходов даже неблагоприятная обстановка на дорогах не стала препятствием. За один день полицейские зафиксировали более 500 нарушений правил дорожного движения. 13 водителей находились за рулем в нетрезвом виде. За превышение скорости, что чаще всего становится причиной аварий на дорогах, полицейские задержали 34 человека. 75 пешеходам придется заплатить штраф за переход дороги в неустановленном месте или на запрещающий сигнал.

Закрытые трассы вынудили дальнобойщиков ночевать в ближайших населенных пунктах либо на трассе. По информации пресс-службы департамента полиции, в ночь с 4 на 5 декабря около 30 большегрузных автомашин и два пассажирских автобуса пережидали временные ограничения, введенные из-за дождя и гололеда. Вблизи транспортных средств порядок охраняли полицейские.

«Водителям пассажирского автобуса, следовавшего из Омска в Нур-Султан, пришлось сделать вынужденную остановку возле села Рублевка Аккайынского района из-за технической поломки транспорта. Сотрудники патрульной полиции Жанболат Буркуталин и Диар Игизбаев организовали для 18 пассажиров дальнейший проезд на попутном транспорте», - рассказали в пресс-службе.

Североказахстанские полицейские усилили автопатрулирование дорог. Ежедневно заступают на службу свыше 30 экипажей патрульной полиции. Главная задача сотрудников – обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.