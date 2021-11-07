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Патрульных машин станет больше на дорогах СКО

7 Ноября 2021 16:36
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Патрульных машин станет больше на дорогах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с понедельника, 8 ноября, увеличат плотность нарядов патрульной полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, с начала года на дорогах области зарегистрировали более 52,2 тысячи нарушений ПДД. Из них свыше 6,5 тысячи – превышение скорости, более 4,7 тысячи – нарушение ПДД пешеходами, две тысячи человек пользовали телефоном за рулем, 131 водитель выехал на полосу встречного движения. За управление авто в нетрезвом виде полицейские задержали 972 водителя.

За 10 месяцев на дорогах области зарегистрировали 151 ДТП, в которых 28 человек погибли и 206 получили ранения.

«С 8-го по 17-е ноября будет увеличена плотность нарядов патрульной полиции на загородных автодорогах, в ночное время в городах и населенных пунктах. В сельских районах к мероприятию будут привлечены участковые инспектора полиции. Основная цель оперативно-профилактического мероприятия - пресечение и выявление грубых нарушений правил дорожного движения», - отметил начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.


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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Безопасность  
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Автор:

Олеся Жуковень

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