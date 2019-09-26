Патрульные машины полиции сменят дизайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВД разработаны стандарты патрульной автомашины с информационными отличительными опознавательными знаками и надписями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Помимо стандартных обозначений на передних боковых дверях такого автотранспорта будет нанесена эмблема патрульной полиции с надписью «ZANGA QYZMET ETEMIZ», что отличает его от автомобилей других служб полиции.

Для информирования населения и оперативного реагирования на обращения граждан на задних боковых крыльях автомобиля будут размещены телефонные номера дежурной части или ЦОУ и оперативного дежурного районного подразделения полиции», - говорится в сообщении.

Отмечается, бортовые номера автопатрулей, в соответствии с мировыми полицейскими стандартами, будут расположены на задних боковых дверях и багажнике автотранспорта для более эффективного управления нарядами.

«Департаментам полиции поручено привести в соответствие с утвержденным стандартом все автомашины строевых подразделений патрульной полиции до конца года.

Для нанесения новых информационных знаков дополнительных затрат не требуется. Изменения будут внесены за счет ранее выделенных средств на эксплуатацию автотранспорта», - отметили в пресс-службе.