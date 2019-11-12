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вчера 21:21
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вчера 21:14
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Патрульные машины из пластика установили на трассе в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на дорогах полицейские установили макеты патрульных автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, основное предназначение пластиковой «патрульки» - обеспечение безопасности дорожного движения.
«Увидев патрульную машину на трассе, водители стараются снизить скорость. Превышение скорости является одним из главных факторов дорожно-транспортных происшествий. И хотя анализ аварийности на трассах республиканского значения свидетельствует о снижении ДТП, необходимо использовать все возможные профилактические рычаги», - считает начальник областного управления местной полицейской службы Айдын Байматов.
Передвижные макеты планируют размещать на наиболее аварийно-опасных участках трасс. Первую точную копию «патрульки» установили на 618 км автодороги республиканского значения «Челябинск-Новосибирск» в районе М.Жумабаева.
С начала года на трассах республиканского значения произошло 26 аварий, в которых 9 человек погибли, 45 - получили ранения. В регионе ежедневно на республиканские трассы протяженностью 1 347 километров заступают дежурить 15 экипажей областного батальона патрульной полиции.
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