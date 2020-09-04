Патрульная машина загорелась в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семее загорелась патрульная машина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции ВКО сообщили, что 3 сентября, ориентировочно в 9:30 часов утра около АЗС по улице Кабанбай батыра в результате короткого замыкания произошло возгорание подкапотного пространства служебного автомобиля.

«Возгорание было незначительным и было устранено самостоятельно с помощью огнетушителя», - отметили в пресс-службе ДП региона.

Пострадавших нет.