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Патрульная машина загорелась в Семее

4 Сентября 2020 13:28
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Патрульная машина загорелась в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семее загорелась патрульная машина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-службе департамента полиции ВКО сообщили, что 3 сентября, ориентировочно в 9:30 часов утра около АЗС по улице Кабанбай батыра в результате короткого замыкания произошло возгорание подкапотного пространства служебного автомобиля.

«Возгорание было незначительным и было устранено самостоятельно с помощью огнетушителя», - отметили в пресс-службе ДП региона.

Пострадавших нет.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #Транспорт   #МВД РК  
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Орал Ерланулы

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