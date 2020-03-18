Патрульная машина и автобус столкнулись в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе департамента полиции прокомментировали дорожно-транспортное происшествие с участием патрульного автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео столкновения патрульной машины с маршрутным автобусом появилось в социальных сетях. Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Потанина и Малышева в микрорайоне Подгора.

«В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, жертв и пострадавших нет. В отношении водителя патрульной машины составлен административный протокол по статье «Нарушение водителем транспортных средств установленных правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.



