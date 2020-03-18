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Патрульная машина и автобус столкнулись в Петропавловске
18 Марта 2020 03:16
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе департамента полиции прокомментировали дорожно-транспортное происшествие с участием патрульного автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Видео столкновения патрульной машины с маршрутным автобусом появилось в социальных сетях. Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Потанина и Малышева в микрорайоне Подгора.
«В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, жертв и пострадавших нет. В отношении водителя патрульной машины составлен административный протокол по статье «Нарушение водителем транспортных средств установленных правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
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