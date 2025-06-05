Патриотический забег и торжественное мероприятие ко Дню госсимволов прошли в СКО

Празднование началось с патриотического спортивного забега, который собрал порядка 100 участников на площади перед драматическим театром им. Н.Погодина.

С самого утра в областном центре царила особая атмосфера единства. Жители города, спортсмены, волонтёры и представители активной молодежи вышли на старт, чтобы пробежать дистанцию в знак уважения к символам независимого Казахстана - Флагу, Гербу и Гимну.

Фото: пресс-служба акимата СКО

- Я являюсь воспитанницей специализированной детско-юношеской спортивной школы по спортивной акробатике. Занимаюсь этим видом в течение 10 лет, участвовала во многих соревнованиях и турнирах. Сегодня принимаю участие в забеге, он для меня не первый. Мне понравилось, - сказала участница забега Лидия Жигалова.

Забег - это не просто очередное спортивное событие. Участники несли флаги, скандировали патриотические лозунги и поднимали настроение прохожим.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Финишировали бегуны на центральной площади. Здесь состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага Республики Казахстан под исполнение Гимна. Это символическое действие стало кульминацией праздника. Оно объединило всех присутствующих в духе патриотизма и гордости за свою страну. На площади выстроились представители различных организаций, подразделений, общественных объединений, учащиеся и молодежь. Аким СКО Гауез Нурмухамбетов поздравил собравшихся с праздником, отметив особое значение символов Независимости для каждого гражданина страны.

Фото: пресс-служба акимата СКО

- Государственный флаг, герб и гимн являются нашим общим достоянием, источником казахстанского патриотизма и любви к Родине. Все мы по праву гордимся этим праздником, символизирующим уникальность и самобытность Казахстана, мир и благополучие, стремление к высоким целям и устойчивому

будущему, единство народа и стабильное развитие Казахстана, - подчеркнул глава региона.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Особой частью мероприятия стало вручение благодарственных писем и почётных грамот.

Фото: пресс-служба акимата СКО

В торжественной обстановке аким области и руководители государственных органов отметили активных граждан, представителей рабочих профессий, образования, культуры, спорта, молодёжных организаций, силовых структур внёсших вклад в развитие региона и укрепление патриотизма.

Среди награждённых - Болат Кожахметов, известный в регионе общественный и партийный деятель. За вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, активное участие в социально значимых проектах и многолетнюю работу по укреплению гражданского единства он удостоен почётной грамоты от акима области.

- Государственные символы - это основная атрибутика нашей государственности, нашей независимости. Я сам, как ветеран Национальной гвардии, полковник запаса, 30 лет проносил государственные символы на своей форме, гордился этим. Поздравляю всех с Днём государственных символов, желаю процветания нашей стране и благополучия каждому казахстанцу! - сказал партийный деятель Болат Кожахметов.

Фото: пресс-служба акимата СКО

В этот день североказахстанцы поздравляют друг друга с праздником, желают землякам и Казахстану мирного неба, единства и счастливого будущего.

- Поздравляю всех с праздником! Это особенный день в истории нашей страны. Мы должны знать и уважать историю нашей независимости, государственных символов, - сказал житель г.Петропавловска Серик Омаров. - От всей души поздравляю казахстанцев с этим большим праздником. Желаю всем здоровья, мира, удачи, всех благ. Пусть наш Казахстан только процветает! - сказала жительница г.Петропавловска Любовь Максимова.

Творческие коллективы и солисты порадовали зрителей культурной программой. Для гостей праздника прозвучали музыкальные композиции, посвящённые Казахстану, миру и единству. Праздничные мероприятия прошли не только в областном центре, но и в районах. День государственных символов напоминает казахстанцам о важности национальной идентичности, любви к Родине и уважения к главным атрибутам независимого государства.