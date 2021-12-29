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Патриотический парк «Жеңіс саябағы» открыли в Актауском гарнизоне

29 Декабря 2021 14:50
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Патриотический парк «Жеңіс саябағы» открыли в Актауском гарнизоне

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Парк расположен на территории Департамента по делам обороны Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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В церемонии открытия приняли участие руководство Министерства обороны, представители республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных Сил», аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

– Символично, что именно в год 30-летия Независимости нашей страны мы, отдавая дань уважения нашим героям, открываем патриотический парк «Жеңіс саябағы». Данное сооружение построено по инициативе ветеранов Вооруженных Сил и будет напоминать нам о неразрывной связи поколений защитников Отечества, верности долгу, законам воинской чести, боевому братству и служению народу, – сказал заместитель министра обороны генерал-майор Мухамеджан Таласов.

С инициативой о создании парка выступили представители филиала республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных Сил» во главе с председателем полковником в отставке Нурлыбаем Кунакбаевым.

На территории небольшого парка расположен фонтан, скульптура воина-казахстанца, участника Великой Отечественной войны, гранитные тумбы с высеченными фамилиями мангистауцев, погибших при выполнении воинского долга в Афганистане, стенды с портретами выдающихся деятелей Казахстана и героев Великой Отечественной войны. Внутри здания открыта комната Боевой славы.

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#Армия   #ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   #Мангистауская область   #Вооруженные силы  
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