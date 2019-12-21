Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Патриотический челлендж «Мен қазақпын» дошел до Брюсселя

Автор:  
Багдат Хасенова
21 Декабря 2019, 13:38
Патриотический челлендж «Мен қазақпын» дошел до Брюсселя

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Бельгии поддержало челлендж «Мен қазақпын», посвященный Дню независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в Facebook Посольства РК в Королевстве Бельгия.

«Посольство Казахстана в Брюсселе поддерживает челлендж, посвященный Дню независимости нашей страны! Просим приветствовать самую популярную на сегодняшний день патриотическую казахскую песню в исполнении сына сотрудника Посольства Темирлана!» - призвали в посольстве.

Стоит отметить, что маленький артист весьма тщательно подготовился к своему выступлению: казахский национальный костюм, «сцена», а самое главное - пение с воодушевлением и искренней любовью к родному Отечеству. Всё это нашло искренний отклик в сердцах пользователей соцсети, поддержавших творчество маленького патриота.

Напомним, приуроченный ко Дню независимости РК челлендж «Мен қазақпын» запустили павлодарские школьники, взорвавшие соцсети своим видео.

Челлендж поддержал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

16 декабря патриотическая эстафета была подхвачена алматинцами.

Фото: www.facebook.com/KazakhstanInBrussels

Культура   Евросоюз   Патриотизм  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС