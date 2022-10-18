Патриотический челлендж ко Дню Республики запустили спортсмены Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Акцию «Қыран елім – Қазақстаным!» запустили в Астане ко Дню Республики. Столичные спортсмены в рамках акции прочли стихотворение «Қазақстан - Республикам менің» и передали эстафету спортсменам города Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Участники патриотический акции собрались на площади государственных символов в столице и запустили челлендж, который передадут по всей стране, таким образом отмечая, спортивные победы молодой республики на международных татами, кортах, треках и рингах.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев внес изменения в закон и объявил 25 октября национальном праздником – Днем Республики. Мы, спортсмены города Астаны, отмечаем День Республики как новый национальный праздник. В связи с этим, было решено приурочить нашу патриотическую акцию ко Дню Республики, который празднуется 25 октября. Мы передаем челлендж спортсменам из Атырау. Акция проводится с целью развития отечественного спорта. Челлендж будет передаваться как эстафета в другие города и регионы страны по цепочке», - сказал олимпийский чемпион, заместитель генерального секретаря Национального олимпийского комитета РК Серик Сапиев.

Патриотическая акция «Қыран елім – Қазақстаным!» продлится до конца октября.

По словам заместителя руководителя управления физической культуры и спорта города Астаны Еркегали Корбозова, главная цель мероприятия – пробудить патриотические чувства, показать единство народа и на спортивной арене, отметить достижения нашей страны в этом поприще.

«Қыран елім – Қазақстаным!» - один из способов проявить уважение к грядущему празднику, уверены участники. Присоединиться к патриотической акции может каждый. Для этого нужно публиковать видеоролики на личных страницах горожан с хэштегами #РеспубликаКүні, #ДеньРеспублики.

Фото: gov.kz