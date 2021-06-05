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    22:22, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Патриотические челленджи прошли в ВКО в День госсимволов

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане с Днём государственных символов жителей поздравил аким области Даниал Ахметов, отметив, что Флаг, Герб и Гимн Казахстана отражают национальный дух и историю, олицетворяя государственность и независимость страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр.

    Глава региона привел в поздравлении слова Елбасы Нурсултана Назарбаева о том, что чувство Родины, гордость за свою страну начинаются с уважения к ее символам.

    «Сегодня символика нашей Родины узнаваема во всем мире, что вызывает гордость за свою страну, воспитывает чувство патриотизма. Уверен, что благодаря сплоченности, великой силе нашего народа Казахстан будет процветать», – отметил Даниал Ахметов.

    В день празднования состоялось несколько патриотических челленджей в социальных сетях. Помимо этого, жители Усть-Каменогорска могли наблюдать традиционный автомотопробег с Государственным флагом Республики Казахстан. А молодежь встретилась с поэтом Алмасом Ахметбековым, автором песни «Көк тудың желбірегені».

    В библиотеках области прошли различные выставки, викторины об истории создания и авторах Государственных символов РК. День празднования завершится онлайн-концертами и акцией по исполнению работников предприятий Государственного гимна.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Государственные символы РК Акимат Общество Дата
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