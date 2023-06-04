Патриотическая акция ко Дню государственных символов прошла в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В честь Дня государственных символов Казахстана в Кокшетау прошла патриотическая акция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акимата региона, в мероприятии приняли участие почетные жители, общественность, неправительственные организации и молодежь области.

Начало акции было положено живым исполнением государственного гимна.

«31 год назад нашей страной были приняты государственные символы, и этот день стал одним из значимых событий молодого суверенного государства. Государственный Флаг, Государственный Герб и Государственный Гимн – это неотъемлемые атрибуты любого государства, олицетворяющие его идентичность, политическую независимость и суверенитет, в которых заложены высокие идеалы служения Родине, уважения к историческим корням и традициям народа», - подчеркнул в поздравительном слове аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

20 акмолинцев, героев, волонтеров и победителей международных научных, культурных и спортивных конкурсов, фестивалей, были награждены как номинанты премии «Жыл патриоты». Среди них ученица бизнес-академии «Дара» города Косшы, победительница открытого мирового чемпионата «WADA - 2023» в Афинах, лауреат международной танцевальной олимпиады в Москве, многократный призер чемпионата Республики Казахстан по акробатических танцам - восьмилетняя Лейла Ахмет. Выигранный в Москве кубок девочка подарила акиму области.

«Я очень люблю свою страну, и для меня было честью представлять ее в Афинах и Москве», - отметила юная акмолинка.

Мероприятие продолжил праздничный концерт.