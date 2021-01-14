+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -29 °С
Алматы: -12 °С
USD 419.15 EUR 510.9
RUB 5.68 CNY 64.82
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пастуха с отарой из 600 овец спасли из снежного плена жамбылские полицейские

14 Января 2021 22:34
Поделиться:
Пастуха с отарой из 600 овец спасли из снежного плена жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трагедию в заснеженной степи Таласского района предотвратили жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В связи со штормовым ветром в Атырау создан оперативный штаб
О результатах работы мобильных комплексов «АРКАН» рассказали жамбылские полицейские Участок автодороги «Северный обход Актобе» закрыли из-за метели Какой будет погода в Казахстане 15 января

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в отдел полиции Таласского района поступило сообщение о пропаже 25-летнего пастуха с отарой овец из села Ушарал.

Прибывшие на место происшествия полицейские прояснили ситуацию. Оказалось, что пастух в 6 утра выгнал стадо из 600 голов мелкого рогатого скота на пастбище возле села Ушарал, а вечером не вернулся в назначенное время.

«Полицейские на шести автомобилях незамедлительно отправились на поиски чабана. В 45 километрах от пастбища нашли его вместе с отарой. Пастух сообщил, что из-за внезапно начавшегося сильного снега и тумана, заблудился и не смог добраться до кошары», - рассказали в ведомстве.

Департамент полиции Жамбылской области призывает фермеров не оставлять свой скот без присмотра. А в зимний период не уводить отары на выпас на дальние расстояния от кошар.


Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Происшествия   #МВД РК   #Регионы  
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив