Пастуха с отарой из 600 овец спасли из снежного плена жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трагедию в заснеженной степи Таласского района предотвратили жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в отдел полиции Таласского района поступило сообщение о пропаже 25-летнего пастуха с отарой овец из села Ушарал.

Прибывшие на место происшествия полицейские прояснили ситуацию. Оказалось, что пастух в 6 утра выгнал стадо из 600 голов мелкого рогатого скота на пастбище возле села Ушарал, а вечером не вернулся в назначенное время.

«Полицейские на шести автомобилях незамедлительно отправились на поиски чабана. В 45 километрах от пастбища нашли его вместе с отарой. Пастух сообщил, что из-за внезапно начавшегося сильного снега и тумана, заблудился и не смог добраться до кошары», - рассказали в ведомстве.

Департамент полиции Жамбылской области призывает фермеров не оставлять свой скот без присмотра. А в зимний период не уводить отары на выпас на дальние расстояния от кошар.