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Пастух заблудился из-за тумана в Алматинской области

15 Декабря 2019 14:09
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Пастух заблудился из-за тумана в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Спасатели Алматинской области спасли заблудившегося пастуха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«14 декабря в 18:40 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Саркандском районе, на окраине села Лепсы, из-за густого тумана при выпаса скота заблудился мужчина 1960 года рождения», - рассказали в пресс-службе областного ДЧС.

Для проведения поисково-спасательных работ выехали 11 сотрудников и 3 единиц техники подразделений ДЧС области, 10 местных жителей.

«Благодаря принятым мерам в проведении поисковых работ в нулевой видимости и с использованием GPS-навигаторов, установленных на служебном транспорте спасателей, блуждавший пастух был найден спустя 2 часа живым и невредимым, еще через 20 минут найден его скот», - сообщили в ДЧС.

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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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Ринат Дусумов

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